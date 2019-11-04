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POLİTİKA

Başkomutan teftiş etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Erdoğan burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin brifing aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan, harekat merkezini ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı’nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.
Erdoğan, harekat merkezini ziyaretinde, Barış Pınarı Harekatı’nda yetkili bir komutan ile video konferans sistemiyle görüşerek, bölgedeki elektrik ve su durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na gelişinde askerleri selamladı. Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

MUHAMMED BEBEĞİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın saldırısıyla şehit olan 9 aylık Muhammed Omar’ın kardeşleriyle yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti. Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü. Erdoğan, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK’lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim’de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar’ın ailesiyle de görüştü. Görüşmede Erdoğan, yakından ilgilendiği Omar’ın kardeşlerine hediyeler verdi.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

  • Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.
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