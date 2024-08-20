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Başörtülü kadına çirkin saldırı

Ümraniye'de Aleyna Çalgıcı isimli bir kadın, tartıştığı bir kadına başörtüsü üzerinden hakaret etti. Metro çıkışı yaşanan olayda, çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırgan Çalgıcı'ya tepki gösterdi. Çalgıcı'nın, 4 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

04:00 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 02:05 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Ümraniye'de, Aleyna Çalgıcı isimli bir kadın metroda tartıştığı bir başka kadına tesettürü üzerinden küfürler savurdu. İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti. Saldırgan, önce “Başörtülü o...” şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu. Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın, diğer vatandaşlara da hakaret etti.

ÇEVREDEKİLERE DE SALDIRDI

Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek “Başörtülü o... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun” dedi. Ancak saldırgan, “Evet ettim, niye edemez miyim?” diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kadının kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya çalıştığı anlar da yer aldı. Saldırganın pişkin tavırları ve başörtüsüne saldırması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Vatandaşlar skandala tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Başörtüsünü hedef alarak saldırıda bulunan Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca, şahsın daha önce “hakaret, kasten yaralama, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem gördüğü belirtildi.


Filistinli iş adamına suikast anı kamerada: Kağıthane’deki saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş adamı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K. (30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Filistinli iş adamının can havliyle aracının camından kaçmaya çalıştığı görülüyor...

Başörtüsüne küfürler ederek saldırdı: Metroda saldırgan kadın dehşeti

İstanbul Ümraniye'de bir kadın metroda tartıştığı başörtülü kadına dışarı çıkınca saldırdı. Başörtülü kadını takip edip önce "Başörtülü o...." diyerek küfür eden kadın daha sonra darp etti. Olayı görüp ayırmaya çalışanlara da saldıran kadın, çevredekilerin "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" tepkilerine "Evet ettim, niye edemez miyim" diye cevap vererek tartıştığı başörtülü kadına küfür edebileceğini savundu. Saldırgan kadının pişkin tavırları çevredeki vatandaşları çileden çıkardı. Bununla da yetinmeyen yobaz kadın, 'Polis geliyor bir yere gitme' diyerek kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya kalkıştı. O anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


#Saldırı
#Ümraniye
#İslamofobi
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