Başörtülü kadına çirkin saldırı

İstanbul Ümraniye'de, Aleyna Çalgıcı isimli bir kadın metroda tartıştığı bir başka kadına tesettürü üzerinden küfürler savurdu. İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti. Saldırgan, önce “Başörtülü o...” şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu. Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın, diğer vatandaşlara da hakaret etti.
ÇEVREDEKİLERE DE SALDIRDI
Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek “Başörtülü o... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun” dedi. Ancak saldırgan, “Evet ettim, niye edemez miyim?” diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kadının kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya çalıştığı anlar da yer aldı. Saldırganın pişkin tavırları ve başörtüsüne saldırması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Vatandaşlar skandala tepki gösterdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Başörtüsünü hedef alarak saldırıda bulunan Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca, şahsın daha önce “hakaret, kasten yaralama, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından işlem gördüğü belirtildi.