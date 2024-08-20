Başörtülü kadına çirkin saldırı

İstanbul Ümraniye'de bir kadın metroda tartıştığı başörtülü kadına dışarı çıkınca saldırdı. Başörtülü kadını takip edip önce "Başörtülü o...." diyerek küfür eden kadın daha sonra darp etti. Olayı görüp ayırmaya çalışanlara da saldıran kadın, çevredekilerin "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" tepkilerine "Evet ettim, niye edemez miyim" diye cevap vererek tartıştığı başörtülü kadına küfür edebileceğini savundu. Saldırgan kadının pişkin tavırları çevredeki vatandaşları çileden çıkardı. Bununla da yetinmeyen yobaz kadın, 'Polis geliyor bir yere gitme' diyerek kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya kalkıştı. O anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.