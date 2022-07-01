Başörtülü kadının haşemayla havuza girmesine engel olan Atakan Tatlı'nın Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Dikili ilçesinde başörtülü kadınları "sıkıysa girin" şeklinde tehdit edip haşema ile havuza girmelerine engel olan Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.
İzmir'in Dikili ilçesinde bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna girmesine mani olmuştu. Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiği anlar da yer almıştı. Yöneticinin "Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız" ifadeleri büyük tepki çekmişti.
GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN ZAFER PARTİSİ'NDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yöneticinin yanında, ona destek veren beyaz atletli bir şahıs görülmüştü. O şahsın isminin Atakan Tatlı olduğu öğrenildi.
Yaşananların ardından Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi ile ilişkisi ortaya çıktı. Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi tarafından yönetici olarak atandığı belirlendi.
Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Kartal kurucu ilçe başkanı Atakan Tatlı atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.” denildi.