Başörtülü kadının haşemayla havuza girmesine engel olan Atakan Tatlı'nın Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı

Haşemalı kadını sitenin havuzuna sokmayan yöneticiden tehdit: Girdiğin zaman sonuçlarına katlanırsın

İzmir'in Dikili'de bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna giremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.



Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiğ anlar da yer alıyor. Yöneticinin Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız söleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.



İnsanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyleyen Çetin, 'Karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?' ifadelerini kullandı.



Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.



Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.