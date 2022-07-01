Gündem Başörtülü kadının haşemayla havuza girmesine engel olan Atakan Tatlının Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı
POLİTİKA

Başörtülü kadının haşemayla havuza girmesine engel olan Atakan Tatlı'nın Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde başörtülü kadınları "sıkıysa girin" şeklinde tehdit edip haşema ile havuza girmelerine engel olan Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtülü kadının haşemayla havuza girmesine engel olan Atakan Tatlının Zafer Partisi Kartal İlçe Başkanı olduğu ortaya çıktı
Atakan Tatlı

İzmir'in Dikili ilçesinde bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna girmesine mani olmuştu. Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiği anlar da yer almıştı. Yöneticinin "Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız" ifadeleri büyük tepki çekmişti.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN ZAFER PARTİSİ'NDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yöneticinin yanında, ona destek veren beyaz atletli bir şahıs görülmüştü. O şahsın isminin Atakan Tatlı olduğu öğrenildi.

Yaşananların ardından Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi ile ilişkisi ortaya çıktı. Atakan Tatlı'nın, Zafer Partisi tarafından yönetici olarak atandığı belirlendi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Kartal kurucu ilçe başkanı Atakan Tatlı atanmıştır. Yeni görevinde başarılar dileriz.” denildi.

Haşemalı kadını sitenin havuzuna sokmayan yöneticiden tehdit: Girdiğin zaman sonuçlarına katlanırsın
OYNAT 00:47
Haşemalı kadını sitenin havuzuna sokmayan yöneticiden tehdit: Girdiğin zaman sonuçlarına katlanırsın
İzmir'in Dikili'de bir site yöneticisi, başörtülü bir kadının haşemayla sitenin havuzuna giremeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Siteden villa kiralayan Harun Çetin'in kendi cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, site yöneticisinin Çetin'i tehdit ettiğ anlar da yer alıyor. Yöneticinin Havuza girerseniz sonuçlarına katlanırsınız söleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.

İnsanların kıyafeti nedeniyle ötekileştirilmesini anlayamadığını söyleyen Çetin, 'Karşıma adeta bir etten duvar çıktı. 'Aldığımız site yönetim kararı var' diyerek önümüze bu engeli koydular. İnsanları ayrıştırıcı konuların son bulması gerekiyor. Kılık kıyafeti nedeniyle insanların havuza alınmaması gerçekten çağ dışı. Havuza haşema denilen tesettür mayosu ile girsen ne olur, normal girsen ne olur?' ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hukuki süreç başlatacağını aktaran Çetin, bu tür mağduriyetler yaşayanlara destek amacıyla mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan site yöneticileri, konuya ilişkin soruların cevapsız bıraktı.

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