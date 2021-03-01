Başörtülü öğrencilerin ağzını kapatıp kürsüden indirten müdür görevine devam ediyor

16 Temmuz1995 günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde yaşananlar bugün gibi zihinlerde tazeliğini koruyor.

Okul Müdürü Servet Özgür'ün "hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz" şeklinde tahrik içeren sözleriyle hareket eden bazı öğrencilerin saldırganlıkları ‘Başörtüsü Yasaklarının’ sembolik görüntüleri olarak hafızalara kazınmıştı.

Bu görüntüler 28 Şubat’ın simgesi ve her yıl gündem olur. Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen hocanın kim olduğu da merak edilir. Prof. Dr. Servet Özgür olur kendisi. Ne yapıyor diye baktım. Toros Üniversitesi MYO Müdürüymüş.pic.twitter.com/cLNnbi4qIi — Ersin Çelik (@ersinceliq) March 1, 2021

"Emir veriyorum"

Özgür “Burada bir emir veriyorum, bunlara hiç bir zaman yemin yaptırılmayacak” sözlerinin ardından başörtülü öğrencileri haklarında soruşturma açılacağı tehdidinde de bulunmuştu.

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Mezuniyet töreninde okul birincisi Behiye Karadeniz, yine öğrencilerden biri olan Serpil Güneş tarafından ağzı kapatılarak konuşturulmamış ve başörtüsü çekilerek alınmak istenmişti. Başörtülü öğrencileri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan diğer bazı öğrenciler, daha sonra, "Siz bu mesleğe layık değilsiniz" şeklindeki sözlerle başörtülü öğrencilerin başlarındaki hemşire keplerini birer birer çekerek yere atmışlardı.

Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Servet Özgür ise saldırgan öğrencilerden yana tavır alarak töreni Milli Gençlik Vakfı'nın provoke ettiğini ileri sürmüştü.

Yasakçı müdür Özgür, yeni görev yeri olan Toros Üniversitesi'nde.

Şimdi ne yapıyor?

Prof. Dr. Servet Özgür Ekim 1995'de Gaziantep Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda göreve başladı. Kasım 1995'den itibaren 20 yıl Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. Kasım 2015 da emekli olan Özgür hali hazırda Toros Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun müdürlüğü görevini yürütüyor.

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