Başörtüsünde anayasa değişikliği teklifi görüşülmeye başlandı: HDP katılmıyor

AK Parti ve MHP’nin, başörtüsüne güvence getirilmesi ve aile kurumunun güçlendirilerek sapkın yönelimlerin önüne geçilmesini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri bugün TBMM Anayasa Komisyonunda başladı.

ALTILI MASA ORTAKLARI DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI GÜNDEME GETİRECEK

AK Parti’nin randevu taleplerini reddeden Altılı Masa ortakları, komisyondaki görüşmeler sırasında teklif üzerinde ‘Kendi istekleri doğrultusunda’ değişiklik yapılmasını gündeme getirecek. HDP yönetimi ise yaptığı açıklamada komisyon toplantılarına katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

CHP’liler özellikle ailenin tarif edildiği maddede yer alan ‘Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir’ ifadesine itiraz ediyor.

AK Parti ve MHP ise hem başörtüsü, hem de aile kurumuna yönelik kendi tekliflerinin esasını değiştirecek önerilere sıcak bakmıyor. Komisyondaki görüşmeler muhalefetin samimiyet testi anlamına da gelecek.









ÇOK HASSAS ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Anayasa değişikliğine destek verip vermeyecekleri, ya da nasıl bir tavır takınacaklarının ilk işareti komisyondaki görüşmelerde ortaya çıkacak.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Anayasa Komisyonunda kendi önerilerinin kabul edilmesi için ısrarcı olacaklarını açıklamıştı. AK Parti kaynakları ise, teklif üzerinde çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü, her kelimesi üzerinde uzun değerlendirmeler yapıldığını hatırlatarak “Muhalefetin önerilerini değerlendiririz, ama bizim teklifimiz üzerinde bir değişiklik yapılması şimdilik planlanmıyor” değerlendirmesini yaptı.







