Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda: 60 yıllık ihlali kaldıralım

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu, başörtü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, hayatın hiçbir alanında, dini inanç nedeniyle başörtüsü ya da kıyafeti nedeniyle hiçbir kadının ayrımcılığa tabii tutulamayacağını öngörüyor. Ancak İYİ Parti değişiklik önergesi ile başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini önerdi.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Türkiye için çok önemli bir konuyu konuşmak için toplandıklarını söyledi. Zengin, “Biz başörtüsü meselesini anlayabilirsek; serencamını, bu yasağın neden uygulandığını, uygulanma şeklini ve bu yasağın toplumdaki, kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını iyi etmek mümkün olacak ama devamında da toplumsal barışla ilgili çok büyük bir adım atmış olacağız. Ümit ediyorum bu Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım” açıklamasında bulundu.