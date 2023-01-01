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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda: 60 yıllık ihlali kaldıralım

Başörtüsüne anayasal güvence amacıyla hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi dün Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Toplumsal barışla ilgili çok büyük bir adım atmış olacağız. Anayasa değişikliğini yaptığımızda 60 yıllık en ağır ihlali ortadan kaldırma imkanını bulacağız” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Başörtüsüne anayasal güvence amacıyla hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi dün Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Başörtüsüne anayasal güvence amacıyla hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi dün Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Başörtüsüne anayasal güvence getirmek için AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine dün Anayasa Komisyonu’nda başlandı. Komisyonun bir ay kadar sürmesi ve teklifin şubat ortasında Genel Kurul'a inmesi öngörülüyor. Komisyon toplantısına HDP milletvekilleri katılmadı.

KOMİSYONDA İLK TOPLANTI

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu, başörtü düzenlemesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, hayatın hiçbir alanında, dini inanç nedeniyle başörtüsü ya da kıyafeti nedeniyle hiçbir kadının ayrımcılığa tabii tutulamayacağını öngörüyor. Ancak İYİ Parti değişiklik önergesi ile başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini önerdi.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Türkiye için çok önemli bir konuyu konuşmak için toplandıklarını söyledi. Zengin, “Biz başörtüsü meselesini anlayabilirsek; serencamını, bu yasağın neden uygulandığını, uygulanma şeklini ve bu yasağın toplumdaki, kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını iyi etmek mümkün olacak ama devamında da toplumsal barışla ilgili çok büyük bir adım atmış olacağız. Ümit ediyorum bu Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım” açıklamasında bulundu.

SAYEMİZDE HEP BERABER BURADAYIZ

  • Zengin konuştuğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Zengin'den konuşmasını tamamlamasını istedi. Zengin ise Altay'a, "Yetmez, devam edeceğiz. İnsaf, 60 sene beklemişiz" karşılığını verdi. Altay, "Sayemizde oluyor. 60 sene beklediniz, cesaret edemediniz, bizim

sayemizde bugün hep beraber buradayız" dedi.

MUHALEFET MÜZAKEREYE HAZIR

İYİ Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti ve CHP olarak müzakereye açık olduklarını aktararak, "Eksiklikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak noktada buluşturacak teklifimiz hazır" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, müzakerelere açık olduklarını kaydederek, 'samimiyseniz çözüme hazır' mesajı verdi.


#Anayasa
#Başörtüsü
#TBMM
#Özlem Zengin
2 saat önce
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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda: 60 yıllık ihlali kaldıralım
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