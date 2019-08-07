Basra ve Mersin birbirine bağlanır

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye-Irak ilişkileri açısından bu yılın iyi bir başlangıç olduğunu ve yıl içerisinde birtakım karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsatan Yıldız, “Bu yıl, Türkiye-Irak ilişkileri açısından atılım yılı olacak. Bunu iyi değerlendirebilmek istiyoruz” dedi.

Büyükelçi Fatih Yıldız, Irak sınırında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı konusunda önemli aşama katettiklerini söyledi.

Irak’ın özellikle terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesinden sonra bu ülkenin yeniden imarı konusunda 5 milyar dolar vaatte bulunduğunu hatırlatan Yıldız, “Bunları artık sahada gösterebilme dönemi. Bu yılı aynı zamanda müteahhit ve iş adamlarımız için de Irak’a dönüş yılı gibi sunduk. Buna dönük olarak da sahada önemli faaliyetler yapıyoruz” diye konuştu.

OVAKÖY İKİNCİ ALTERNATİF

Yıldız, Irak’ta Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması konusunda, “İkinci kapıya ilişkin, Bağdat ile yaptığımız görüşmelerde önemli aşama katettik fakat Irak’ta sahadaki gerçekleri de unutmamak gerekiyor” dedi. Ovaköy Sınır Kapısı’nın, Türkiye için stratejik hat olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Bu kapı, ikinci bir alternatif oluşturacak. Daha fazlasına ihtiyaç var. İran’ın 8 kapıya sahip olduğu bir ortamda Türkiye’nin de en azından 1 kapısının daha olması önemli.” diye konuştu. Yıldız, Ovaköy Sınır Kapısı’yla bu bölgedeki hat üzerindeki ticareti ve istihdamı da yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.

DEMİRYOLU DA ŞART

Türkiye’nin Irak ile doğrudan demir yolu bağlantısı olmadığına işaret eden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak ile doğrudan demir yolu bağlantısı kurmamız gerekiyor. Bunun için de Rabia’dan (Irak-Suriye sınırında ilçe) ikinci kapıyı kuracağımız yere, yaklaşık 70-75 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Irak eğer buna çalışırsa bizim de bu konuda çalışmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bizim de Nusaybin’den dediğim noktaya mevcut tren yolu hattımızı ulaştırmamız lazım. Bunu yapabilirsek, gerçekten Basra ile Mersin’i birbirine bağlamış olacağız.”

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