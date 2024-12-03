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Başsavcılık duyurdu: Sahte '50 ve 100' dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı

Başsavcılık duyurdu: Sahte '50 ve 100' dolarları dolaşıma sokanlar yakalandı

11:533/12/2024, Salı
Yeni Şafak
IHA
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Ankara'da piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de son günlerde krize neden olan sahte dolarların piyasaya sürülmesiyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolarları dolaşıma sokan 5 şüpheliden 4'ünün yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin üzerinden yine sahte ABD Doları çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte 50 ve 100'lük banknot dolarları piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü üzerlerinde 20 bin sahte ABD Doları ve uyuşturucu madde ile yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edildi. 5 şüpheli hakkında 3 Aralık tarihinde çıkarılan yakalama kararı sonucu 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.


Üzerlerinden yine sahte para çıktı

Şüpheli şahıslar üzerinden toplam 20 bin sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



#Sahte dolar
#döviz
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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