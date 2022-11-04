Gündem Başsavcılık soruşturmayı tamamladı Ünsal Ban ve Sedat Peker hakkında 14 yıla kadar hapis istemi
ANKARA

Başsavcılık soruşturmayı tamamladı: Ünsal Ban ve Sedat Peker hakkında 14 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı. Ban hakkında 14 yıla kadar, Sedat Peker hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Başsavcılık soruşturmayı tamamladı: Ünsal Ban ve Sedat Peker hakkında 14 yıla kadar hapis istemi
Foto/arşiv: Ünsal Ban - Sedat Peker

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, eşine ait görüntüleri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı tamamlandı.

Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Sedat Peker hakkında ise , ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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