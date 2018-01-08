Başta biz karşı çıkarız

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı ve her pazar düzenlenen Cami-Gençlik Buluşmasının bu haftaki durağı Kağıthane oldu. İlçede bulunan Aydınlar Camisi’nde kılınan sabah namazına kadın-erkek, yaşlı-genç-çocuk yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çoğu çocuk ve genç ise, anne ve babalarıyla geldi. Kalabalık dolayısıyla cami içinde yer bulamayan vatandaşlar bahçede namaz kıldı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YÜRÜYOR

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, namazın ardından son günlerde bazı medya organlarında yer alan, Kağıthane Milli Eğitim Müdürlüğünün, okullara gönderdiği yazıyla çocukları etkinliğe davet etmeleriyle ilgili eleştirilere cevap verdi. Din ve ahlak işinin müeyyidesi olmayan bir iş olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gönüllülük esasıyla yürür bu işler. Davet ederseniz gelir ya da gelmez insanlar, elhamdülillah ama geliyorlar. Cami deyince, sabah namazı deyince geliyorlar. Burada birlikte ibadet etmek insanları heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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Her hafta ilginin arttığı Cami-Gençlik Buluşmalarıyla çocukların topluma aidiyet duygusu oluşturması amaçlanıyor.

ZORLA GELİNCE ANLAMI OLMAZ

Buluşmalarda çocukların camilere zorla getirilmediğini, böylesi bir duruma öncelikle kendilerinin karşı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Çocukların zorla getirilmesini istemeyiz, tamamen kendi arzu ve isteği ile olması gereken bir şey. O zaman anlam ifade ediyor. Arzusuz ve isteksiz geldiğinde namaz kılmaz, kılsa namazı namaza benzemez. Onun için başta buna biz karşı çıkarız. Biz sadece programı duyuruyoruz. İnsanlar arzularıyla geliyorlar ya da gelmiyorlar."

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Yılmaz, Kağıthane’nin nüfusunun 440 bin olduğunu, faaliyete 3 bin kişinin geldiğini belirterek, “Zorla gelseler bizim buraya 100 bin kişi doldurmamız lazım ki böyle bir şey yok. İnsanlar kendi arzularıyla geliyorlar ve sonuna kadar bekliyorlar" dedi.