Baştan inşa edeceğiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile Kahramanmaraş’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti. Erdoğan ve liderler, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğal gaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü" dedi. Erdoğan, afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını ödemeye başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanı, deprem riski altındaki diğer bölgeleri de süratle dönüştüreceklerini dile getirdi.

HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Depremzedelerin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Milletimizin sergilediği dirayet karşısında duygulanmamak elde değil. Milletimizin vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Asil duruş karşısında devlet olarak biz de sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde yıkımın büyüklüğü ve kış koşulları olumsuz etkiledi. Karşımıza çıkan zorlukları bir bir aştık.

BİR YIL MÜSAADE İSTİYORUM

Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetinin bitmesiyle şehrimizin yeniden imarına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma sürerken yeniden inşa hazırlıklarımıza başladık. 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş ve Elbistan için Maraş'ta 83 bin konut ev 18 bin 681 köy eviyle Bismillah diyoruz. Sizlerden bir yıl müsaade istiyorum.

Afşin’de depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan yaşlı bir kadını alnından öptü.

YEPYENİ HAYAT ALANLARI İNŞA EDECEĞİZ

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışında tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz. TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların inşa kalitesi ve dayanıklılığı başta olmak üzere alnının akıyla verdi. Yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Konutlarımız şehirlerimizin kendi mimarisiyle yapılacak. Yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, okul, hastane, spor alanı gibi yepyeni hayat alanları inşa edeceğiz.

ÜLKEMİZİ SIRTINDAN HANÇERLEMİŞ OLACAKTIR

Yaşadığımız felaket deprem gerçeğini tekrar hatırlattı. Bilim insanlarımız, mühendislerimizle bunun gayreti içerisindeyiz. Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de bizlere nasip olacaktır. Binalarımızın yıkıldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır. Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu konteyner kentte bir çocukla sohbet etti.

15 bin lira taşınma yardımı

Elbistan ve Afşin ilçesinde depremzedeleri, konteyner kentte ziyaret eden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifalar dileyerek, vefat edenler için “Fatiha” okudu. Erdoğan, evini taşıyacak depremzedelere, 15 bin liralık taşınma yardımını dün itibarıyla ödemeye başlayacaklarını bildirdi. Erdoğan, gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının kalmadığını ifade ederek, “Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün (dün) itibarıyla ödemeye başlıyoruz” dedi.

Maddi kayıpları telafi edeceğiz

Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira vereceklerini aktaran Erdoğan, felaketten etkilenen vatandaşlara 10’ar bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi. Depremzedeleri en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Maddi kayıpların tamamını telafi edeceğiz. Bize, bir yıl müsaade, inşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak, sizleri konutlara geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir.”

Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile çalışmaları yerinde takip etti.

Birlik ve dayanışma ile aşarız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber incelemelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de birer konuşma yaptı. Doğanşehir’deki afetzedelerin teveccühünü yakından gördüğünü dile getiren Bahçeli, kim ne derse desin Türkiye’nin çok güçlü bir devlet olduğunu, Cumhurbaşkanı ve yönetim kadrosunun kararlı ve azimli olduğunu belirtti. Bahçeli “Dün ne kaybetmişsek daha iyisini bularak hayatımızı devam ettirme arzusundayız. Bunu da başaracağımız inancındayım.” dedi. Destici de tarihi bir süreçten geçildiğini, Türkiye’nin birkaç yüzyılda yaşayabileceği depremi yaşadığını belirtti. Destici, “Devlet millet el ele inşallah bu zor süreci de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız” dedi.

Her şey kısa sürede düzelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Elbistan’da devletin kararlı ve azimli şekilde bulunduğunu, bu ziyaretin anlamının çok büyük olduğunu belirten Bahçeli, her şeyin kısa süre içerisinde gelişeceğini ve düzeleceğini, tekrar yaşanabilir bir kent haline dönüleceğini dile getirdi.

Bu zorluğu da birlik ve kardeşlikle aşacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Devlet millet dayanışmasının en önemli örneklerinden birinin depremlerin hemen ardından sergilendiğini kaydeden Destici, “Bizler Büyük Birlik Partisi camiası Alperenler olarak hem sizlerin yanında hem Cumhurbaşkanımızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin yine birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız” dedi.



