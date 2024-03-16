Baştrole yakalama kararı: Hem PKK'lı hem bahisçi

Sosyal medyada 40 milyon erişime ulaşan bir trol ağını yöneten “Azat” kod adlı Übeyit Bartın’ın yasa dışı bahis işi de yaptığı ortaya çıktı. Hakkında yasa dışı bahisten yakalama kararı çıkartılan Bartın’ın terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma suçundan da ayrı bir dosyası bulunuyor. Bartın, kontrol ettiği trol ağı ile erişimi artırmak ve tüm kesimlere ulaşmak için periyodik olarak kullanıcı isimlerini ve içeriklerini değiştiriyor. Böylece farklı demografik yapılara ulaşıyor.





AFET DÖNEMLERİNDE PROVOKASYON

Bartın’ın trol ağına içerikleri mizah, eğlence ve spor konuları ile alakalı açtığı sosyal medya hesaplarında ürettiği, söz konusu hesaplar üzerinden ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edildi. Bartın, bahis sitelerinin tanıtımını yapmak için hashtag çalışmaları da yapıyor. Bu sosyal medya platformları afet dönemlerinde ise bilgi kirliliği oluşturarak provokasyonlar yapıyor. Bartın’ın yasa dışı işlerde ağırlıklı olarak 12 milyonu aşkın takipçisi olan 53 adet hesabı kullanıyor. Bu hesaplarla mülteci karşıtlığı da yapılıyor. Bartın’ın terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma suçundan da dosyası bulunuyor.





KONSEPT HESAPLARLA BÜYÜYOR

Übeyt Bartın’ın birbirinden farklı “konsept hesaplar” açarak, kendi konseptlerindeki (Kültür-sanat, eğlence, bilim, spor, edebiyat vb.) konularla ilgilenen vatandaşların dikkatlerini çekecek şekilde apolitik paylaşımlarla takipçi sayılarını arttırmaya çalışıyor. Toplumun her kesiminden farklı ilgi alanlarına sahip vatandaşlardan oluşan takipçi kitlesine ve yüksek etkileşim potansiyeline sahip hesaplarla da iş birliği yaparak X hesaplarını büyütüyor.





BARTIN’IN AKRABALARI YÖNETİCİ

Haber sayfalarında yaptıkları dezenformasyon ve provokasyonları, apolitik veya kültürel/sosyal görünen diğer hesaplar üzerinden yaygınlaştırıyor. Ağın başında Übeyit Bartın bulunuyor. Diğer hesapların bir bölümü de Bartın’ın akrabaları tarafından yönetiliyor. Bu kullanıcıların neredeyse tamamının PKK bağlantısı tespit edildi. Bu ağ 2021’deki orman yangınlarında kullanılan #HelpTurkey etiketi ile 6 Şubat depremi sürecinde aktif rol alarak dezenformasyonlar yaptı. Son dönemde ise seçim güvenliğine gölge düşürecek, halkı tedirgin edecek paylaşımları dolaşıma sokuluyor.





İşte Übeyit Bartın’ın trol ağı

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