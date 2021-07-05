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POLİTİKA

'Bataklık' operasyonu iddianamesi kabul edildi

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık' operasyonu kapsamında 73 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gönen’in, 360 yıldan 840 yıla kadar hapsi istendi.

Haber Merkezi DHA
Bataklık operasyonu iddianamesi kabul edildi
Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüphelinin adliyeye sevk edilme anları.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında hazırlanan iddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hangi suçlamalar var?

İddianame, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen’in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından hazırlanmıştı.

İstenen cezalar neler?

İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen’in, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

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