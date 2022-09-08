'Bataklık' soruşturmasında yeni gelişme: Sekiz kişi tahliye edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olduğu belirtilen Bataklık soruşturmasında 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilenler arasında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören de var.

Operasyon 2020 yılının temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 kişiden 34'ü tutuklanmıştı.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.