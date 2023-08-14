Batıda fırtına güneyde cehennem sıcağı

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da dün kuvvetli fırtına etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden ‘sarı kodlu’ uyarı yapıldı. Marmara’da etkili olan fırtına nedeniyle dün İstanbul’un bazı ilçelerinde ve Tekirdağ, Sakarya ile Düzce’de denize girmek yasaklandı. İstanbul’da Sarıyer Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı nedeniyle ilçede denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

FIRTINA DENİZ ULAŞIMINI AKSATTI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ‘fırtına’ uyarısı sonrası tüm plajlar halka kapatıldı. Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek dün yasaklandı. Ekipler plajlarda denetim yaptı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de dün olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları da dün olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

50 derecede hayat

Aşırı sıcaklar, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesini etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 44,4 dereceye ulaştığı Adana’da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu. Mersin’de de 40 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 50’yi geçen nem oranı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Bölge genelindeki sıcak hava, Osmaniye’de de etkili oldu. Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı. Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi’ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

İÇ BÖLGELERE YAYILACAK

Hatay’da hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı. Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti. Basra sıcaklarının etkisinde olan Güneydoğu Bölgesi’nde de termometreler gölge 40 dereceyi aştı. Gaziantep’te 41 derece ölçülen sıcaktan bunalanlar vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi’ndeki havuzlara ilgi gösterdi. Şanlıurfa’da da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Basra sıcakları bugünden itibaren Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasıyla birleşerek iç bölgelere ve Akdeniz’e doğru ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, ‘Gerekmedikçe dışarı çıkmayın’ uyarısı yapıyor.







