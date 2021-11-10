Batman Belediyesi'nden aşı seferberliği

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı Batman Belediyesi, vatandaşlarını korumak amacıyla salgının ilk anından şimdiye kadar önlem amaçlı birçok çalışma gerçekleştirdi.

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü kış aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde aşı ortalamasının gerisinde olan Batman’da vakaların artmaması amacıyla aşı noktaları oluşturdu.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu almadan, sıra beklemeden ve istedikleri saatte, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Batman Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek Biontech ve Sinovac aşılarını olabilecekler.

Bunun yanı sıra, Batman halkının bütün sağlık sorunlarına çözüm sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Batman Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Fizyoterapi Polikliniği’ni de hizmete sundu.

Öncelikli olarak engelli, yaşlı, tedavisinin acil yapılması gereken hastalara hizmet sunacak olan Fizyoterapi Polikliniği’nden bütün vatandaşlar fayda sağlayabilecek.