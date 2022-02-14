​Batman Belediyesi’nden eğitime 75 bin 111 kitap desteği

Kitap Okuma Merkezi’nin açılış programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve okuyucular katıldı.

Batman Belediyesi; TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Batman’daki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 236 okul ve kitap okuma merkezine kitaplık ve 75 bin 111 kitap desteğinde bulundu.

TÜBİTAK kitapları Batman’da

Kitap Okuma Merkezi’nin açılışının ardından proje hakkında açıklamada bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal; “Batman Valiliği, Batman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortaklığında hayırlı bir iş yaptık. Her okulun kendi eğitim düzeyine yönelik TÜBİTAK kitaplarını Batman’daki öğrencilerimize kazandırdık. İlimizdeki bütün vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın kullanabileceği Kitap Okuma Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu sürece katkı ve emek veren başta Valimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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“Ne yapıyorsak gençlerimiz için yapıyoruz”

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Vali Şahin ise, “236 noktaya kitaplık ve 75 bin 111 kitaptan oluşan yaklaşık 1 milyon liralık bir proje bu. Bizim hem Batman Belediyesi hem Batman Valiliği olarak hedefimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilimiz için koymuş olduğu 1 milyon 300 bin kitap hedefine ulaşmak. Şu anda 650 bin civarındayız. Bu rakama bu yılın sonunda ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ne yapıyorsak gençlerimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gençlerimizin eğitimi ve geleceği için yapıyoruz ve insana yapılan yatırımın en kârlı yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.