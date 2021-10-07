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Batman Kış Spor Okulları açıldı

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kış Spor Okulları Açılışı ve Malzeme Dağıtımı programı gerçekleştirerek 13 branşta faaliyet gösterecek spor dallarında bulunan öğrencilere malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman Kış Spor Okulları açıldı
Batman Kış Spor Okulları

Aydınkonak Spor Tesisi’nde yapılan Kış Spor Okulları Açılışı ve Malzeme Dağıtımı programına Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Adnan Yürük, Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Şafi Özperk, belediye birim müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasında sporculara hitaben konuşan Vali Şahin; “Spor yapmak isteyen her yaştan gence hizmet edecek bütün imkanları sağlamanın arayışı içerisindeyiz. Hedefimiz hem profesyonel bir spor anlayışı kazandırmak, hemde sporu bir yaşam tarzı haline getirerek, hareketli ve daha sağlıklı bir hayatı kendine ilke edinen bireyleri topluma kazandırmaktır. Böylece hem fiziksel hem de mental olarak daha sağlıklı bir şehir, vatandaş, insan oluşturmaya çalışıyoruz. Yaz spor kurslarımızın ardından kış spor okullarıyla branşlarımız mevsim şartlarına uygun olarak devam edecek. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde yeni düzeni kendimize ilke edinerek spordan taviz vermeyerek çalışmalarımızı bu şekilde planlıyoruz. Batman’ın gençlerine imkân verilirse başaramayacağı hiçbir spor yok. Batman Belediyesi ve Batman Valiliği olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Amatör sporları ve salon sporlarını desteklemek bizim birinci önceliğimiz ama tüm spor dallarına da desteğimiz devam edecek” dedi.

Spor kompleksinde bir yılda 7 bin 624 çocuk ve yetişkinin 15 farklı branştaki spor dallarından faydalandığına değinen Vali Şahin; il bazında, bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcu ve takımları tebrik ederek spora gönül veren tüm çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşehrilerimizin yolu açık olsun temennisinde bulundu.

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