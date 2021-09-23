Batman Sektör Buluşmaları’nın Altıncısı: Oto Galericiler

Pazaryeri Mahallesi Oto Galericiler Sitesi’nde gerçekleşen ‘Sektör Buluşmaları’ programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük, Belediye Birim Müdürleri, ilgili kurum müdürleri, Batman Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can Barış ve çok sayıda Oto Galericiler Sitesi esnafı katıldı.

“Belediye Sektörlerle Buluşuyor, Batman’ın İş Hacmi Büyüyor” sloganı ile başlatılan programda esnaflar; oto galericiler sitesi alanının mülkiyet problemi, imar affı ile ilgili yaptıkları girişimleri ve sektörlerinde yaşadıkları diğer sorunları Vali Şahin’e iletme fırsatı buldu.

Yıllardır Devam Eden Mülkiyet Problemi Çözülüyor

Oto galericiler sitesi alanının ve içerisinde bulunan ofislerin mülkiyetinin mevcut işletmecilere satışı için milli emlak ve ilgili kurumların gerekli adımları atmasını isteyen Vali Şahin, bu konuda Oto Galericiler Sitesi esnafının da hassasiyetle gerekli birlik ve beraberliği sağlamaları durumunda, konunun çözüme kavuşturulacağının müjdesini verdi. Uzun yıllardır devam eden ve karmaşık bir hal alan bu sorunun çözüme kavuşturulacak olması site esnafını oldukça mutlu etti. Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can Barış “Çok uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarımız vardı. Sayın Valimizin sitemize kadar gelerek bizleri onore etmesi ve sorunlarımıza hızlı bir şekilde çözüm üretmesi bizleri çok mutlu etti” dedi.

REKLAM

Siteleşme Konusunda Her Türlü Desteğe Hazırız

Şehrin içerisinde kalmış diğer oto galerici esnaflarına da seslenen Vali Şahin “Bu iş şehir merkezlerinde apartman altlarında yapılacak iş değil. Zaten değişen mevzuat da bu duruma müsaade etmiyor. Şehrimize ve esnafımıza yakışır, şık ofislerin olduğu geniş ve uygun alanlarda modern Oto Galeri Siteleri kuralım. Bunun için elimizden gelen her türlü desteğe hazırız, esnafımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizi de memnun ve mutlu eder” dedi.