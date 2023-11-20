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Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Batman'a gidecek yolcular, yer hizmeti veren görevlilerin hatası nedeniyle yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindi. 

11:55 - 20/11/2023 Pazartesi
DHA
O anları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

O anları bir yolcu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 16 Kasım Perşem Günü meydana gelen olayda, Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere Cubus aracına bindirildi.

Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları'nın Ankara-Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.

Anonsu duyanlar şaşkına döndü

Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve uçakta anons yapılarak Batman'a gidecek yolcuların uçaktan inmesi istendi. Uçak içerisinde kabin ekibi, 'Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler' anonsu yaptı.

Yolcular uçaktan indirildi. Yer hizmetleri personelinin hatası nedeniyle hem Ankara-Batman hem de Ankara-Amsterdam seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

  • Konuyla ilgili olarak SunExpress Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 16 Kasım'da meydana gelen olayda, durumun fark edilmesi üzerine 4 yolcunun uçaktan indirilerek kendi seferine yönlendirildiğini belirtildi.
  • Havayolu şirketi, gerekli güvenlik uygulamalarının tamamlanmasının ardından Ankara-Amsterdam seferinin 15 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

 






#Esenboğa Havalimanı
#Batman
#Amsterdam
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