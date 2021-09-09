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Batman’da fıstık hasadı zamanı

Vali Hulusi ŞAHİN, Demirbilek Köyü’nde Valilik himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fıstık hasadı tarla günü etkinliğine katılarak; Batman’ın bir tarım şehri olduğunu, yetiştirdiği ürünleri de kaliteli bir şekilde ürettiğini ve bu ürünlerin Pazar değerinin son derece yüksek olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman’da fıstık hasadı zamanı
Vali Hulusi ŞAHİN

Hasat öncesi fıstık yetiştiriciliği hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü, “Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2012-2021 Yılları arasında Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi, DİKA, İl Özel İdaresi Bütçesi ve Bakanlık Genel Bütçesi kapsamında 1.410.000 adet Antepfıstığı Çöğürü çiftçilerimize dağıtılmış. İlimizde Antep fıstığı alanı 93.055 dekardır. Ancak, meyve veren Antepfıstığı meyvelik alanı 13.833 dekar olup, üretim miktarı ise yıllık 1.245 ton dur.” Diye konuştu.

“Çiftçilerimize, Yaklaşık 1 Milyon 500 Adet Fıstık Fidanı Dağıttık”

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin“Fıstık bu topraklara çok tanıdık olmayan bir ürün. Son 10-15 yıl içerisinde sıfırdan 93 bin dekar alana kadar geldi. Bu hızda devam edersek kısa sürede 100 bin dekar alanı geçeriz. Üretim miktarı olarak da kısa süre içerisinde 10 bin tonları göreceğiz. Katma değeri çok yüksek bir ürün, bu nedenle çiftçimiz memnun ediyor. Bu kıraç topraklarda elde edilen gelir birim alanda hayal edemeyeceğiniz rakamlara ulaşıyor. Batman ve çiftçimiz fıstığı sevdi ve iyi bir gelir temin ediyor. Biz de destekliyoruz. Şimdiye kadar DİKA, İl Özel İdaresi ve Bakanlık desteği ile çiftçilerimize, yaklaşık 1 milyon 500 adet fıstık fidanı dağıttık. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Ancak biz fıstığı daha çok kıraç arazilerde yetiştirilmesinden yanayız. Verimli arazilerde ise daha çok tahıl ürünlerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla toprağımızı çok iyi planlamamız gerekiyor” dedi.

Kuraklık nedeni ile çiftçilerimizin bu yıl ciddi bir şekilde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Vali Hulusi Şahin “Bölgenin iklimine uygun ürünler yetiştirmeliyiz. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyız. Yoksa ileride çok ciddi krizler yaşayabiliriz. Hep şu mottoyla hareket ediyoruz; çiftçi gülerse, bütün ülke güler. Biz çiftçimizi destekleyeceğiz. Çiftçimiz de toprağımıza bakacak ki, bütün ülke doyabilsin. Türkiye yüksek miktarda ihracat yapacak ve tarımda ciddi gelir elde eden ülkeler arasına girecek. Hedefimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 trilyon dolar milli gelir hedefi önümüze koydu. Bu ulaşılamayacak bir hedef değil. Biz buna çok rahat bir şekilde ulaşırız. Tarımda, sanayide ve ticarette iyi çalışır ve kaynaklarımızı doğru kullanırsak 1 trilyon ve üzerini en kısa zamanda görebiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fıstık bahçesinde yapılan hasada katılan Vali Hulusi Şahin işçilerle birlikte bir süre fıstık topladı.

Etkinliğe; İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜN, Ziraat Odası, BATSO, Ticaret Borsası ve Batman Fıstık Üreticileri Birliği başkanları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

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