Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: Kapıya yaslanarak kurtuldular

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Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’

Doğal güzellikleri, kültürel geçmişi ve tarihi dokusu ile İstanbul’un yanıbaşındaki cenneti Şile, 1 – 7 Ağustos tarihleri arasında 33. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Bezi'ni en iyi şekilde tanıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.