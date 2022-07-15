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BATMAN

Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: Kapıya yaslanarak kurtuldular

Batman’ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile hastane personeli, sonra yaslandıkları kapı sayesinde olası şiddet olayından kurtuldu.

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Haber Merkezi DHA
Batmanda sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: Kapıya yaslanarak kurtuldular
​Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi.

Olay, Beşiri Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi. Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı.

KAPIYI ZORLA AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkardı. Bu sırada hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

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