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Batman'da teröre lanet yürüyüşü düzenlenecek - Son dakika haberleri

Batman'da STK'lar yarın teröre lanet yürüyüşü düzenlenecek

Batman'da PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıya tepki için sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kentte yarın yürüyüş yapılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, teröre tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı lanetlenecek.

Batman Park Alışveriş Merkezinin önünde yarın saat 16.00'da başlayacak teröre tepki yürüyüşü, Atatürk Parkı'nda yapılacak kitlesel basın açıklaması ve duayla sona erecek.

Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerimiz şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

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