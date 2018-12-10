Gündem Batmanda terör operasyonu 27 gözaltı
BATMAN

Batman'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Batman'da terör operasyonu: 27 gözaltı

HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında kadınların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA
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Batman'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda aralarında kadınların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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