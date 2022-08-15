Gündem Bir belediye başkanı daha AK Partiye katıldı
POLİTİKA

Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye bir belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından, AK Parti’ye geçen belediye başkanına rozet taktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Batmanın Beşiri ilçesi belediye başkanı AK Partiye geçti! Sait Karabulut hangi partiden başkan seçildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut​’a rozet taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının ardından Erdoğan, partisine katılan Batman’ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut’a rozet taktı. Karabulut, Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçilmişti.

CHP'li eski başkan da katıldı

Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'de AK Parti'ye katıldı.


Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
GÜNDEM
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
GÜNDEM
İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozeti Erdoğan taktı
GÜNDEM
CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozeti Erdoğan taktı
Gaziosmanpaşada yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü: Otomobil çukura düştü
Milli futbolcu Hull Citye gidiyor

Milli futbolcu Hull City'e gidiyor

İngiltere'de en fazla Türk taraftarı olan takımdan bir transfer daha.
Komşuda 72 saatlik alarm

Komşuda 72 saatlik alarm

Abdülhamid Han Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

​Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?

​İşte sonuçlar

​Süper Lig devi, TFF'nin hakemini maçlarına istemediğini açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Binlerce kişi ev sahibi olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.