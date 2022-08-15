Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Toplantının ardından Erdoğan, partisine katılan Batman’ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut’a rozet taktı. Karabulut, Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçilmişti.
CHP'li eski başkan da katıldı
Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'de AK Parti'ye katıldı.
Türkiye'nin birleştirici gücü @Akparti büyümeye devam ediyor.
📌Batman Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut
📌Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe AK Parti Ailemize katıldı.
Hayırlı olmasını diliyoruz.@RTErdogan
Türkiye'nin birleştirici gücü @Akparti büyümeye devam ediyor.