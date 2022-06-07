Battalgazi'de gül bahçesi nefes aldıracak

Gül Bahçesi Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Gül Bahçesi Proje alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

30 farklı türden bitki ve güllerin yer alacağı projenin yüzde 75’i tamamlanırken, 3 milyon TL’yi aşan proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Güder, içerisinde ise işletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı projenin, Battalgazi’nin güzelliğine güzellik katacağını belirtti.