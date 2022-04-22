Battalgazi’deki ulaşım yatırımı hız kesmiyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda ulaşım yatırımlarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için başlattığı yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yatırım programı kapsamında yer alan çalışmalar doğrultusunda Büyükhüseyinbey Mahallesi Akil Sokak’ta 1000 metrekarelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Mesai mefhumu gözetmeyen çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu hummalı çalışmaları vatandaşlardan büyük takdir topladı. Mahalle sakinleri, ulaşım yatırımları ile Battalgazi’nin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.