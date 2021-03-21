Battalgazi’ye kayısı çiçeği ile tanıtım ​

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) öncülüğünde Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi paydaşların da destek verdiği ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ için Malatya’ya gelen tur acentelerinin temsilcileri, internet fenomenleri, rehberler ve gastronomi şeflerini konuk etti.

Şehrin tarihi yerlerini gezen ve kayısı bahçelerinde bol bol fotoğraf çektiren konuklar, eşsiz güzelliğe sahip Battalgazi’ye hayran kaldı.

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ULUSLARARASI ALANDA TANITIM

Kentin değerlerini ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak istediklerini aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şenliğimizle birlikte değerlimizi tüm dünyaya tanıtmak fırsatı buluyoruz. Toplum tarafından Malatya’nın değerlerini sizlerin öncülüğünde, hep birlikte ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu değerlerimizi ulusal ve uluslararası anlamda tanıtmak imkanı bulacağız” dedi.

Battalgazi’nin her alanda güzel bir ilçe olduğunun altını çizen Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Turizm potansiyeli yüksek bir ilçedeyiz ve bu potansiyeli tüm dünyaya gösteriyoruz” diye konuştu.