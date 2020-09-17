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EĞİTİM

BAU, Global  Compact’e  üye oldu

Bahçeşehir Üniversitesi’nin dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact’e üyeliği resmi olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi

160’dan fazla ülkeden 15 bine yakın üyesi bulunan ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan, United Nations (UN) Global Compact’e Bahçeşehir Üniversitesi’nin üyeliği gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanlığını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sn. António Guterres’in yürüttüğü United Nations (UN) Global Compact, dünyaya ve insanlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile hareket geçmelerini teşvik etmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılması amacıyla yıllardır faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi, belirlenen kriterlere uygun faaliyetlerini sürdürecek.

PROSEDÜRLER İLKELERE UYGUN HALE GELECEK

Katılımcı üye şirketlerin, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda çalışmalar yürütülmesi beklenmekte. Bu ilkeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi esaslarına göre tasarlandı. Üyelik kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılması amacıyla eğitimlerini ve faaliyetlerin arttırılacağı Bahçeşehir Üniversitesi’nde, tüm prosedürlerin belirlenen ilkelere uygun hale getirilecek.

KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİNİ ARTTIRARAK SÜRDÜRECEK

Üyelikle ilgili açıklamada bulunan CİFAL İstanbul, UNİTAR Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir, “Bahçeşehir Üniversitesi, ulusal ve uluslararası olarak yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz hafta itibarı ile United Nations (UN) Global Compact insiyatifinin bir üyesi olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığı atılımlar ile Birleşmiş Milletler Küresel Üniversite Koalisyonu’nun bir parçası haline gelen BAU, UN Global Compact üyeliği ile, özellikle iş dünyası ve özel sektör iş birlikleri ve ortaklıklarını arttırarak, kapsayıcı bir küresel ve döngüsel ekonominin hayata geçmesi için çalışmalarını hızlandıracaktır. Üniversite, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi sonrası hayatı gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir ve barışçıl kılmak adına öğrencisinden Mütevelli Heyeti’ne kadar her seviyede çalışmalarını küresel iş birliklerini arttırarak sürdürecektir” dedi.

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