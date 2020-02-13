BAU’da Espor eğitimleri başladı

2018 yılında Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi’nde verilmeye başlanılan espor dersleri, bu dönem de alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyor.

OYUN VE ESPOR PAZARLAMA DERSİ

2017-2018 Bahar döneminde Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit’in “Oyun Sektörü ve Espor” dersiyle başlayan eğitimler, 2018/2019 Bahar döneminde ise, Türkiye’nin en başarılı espor takımlarından biri olan Supermassive ile birlikte devam etti. Bu yıl da BAU eSports’un Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı ile yaptığı stratejik partnerlikle birlikte GiT’in CEO’su Ozan Aydemir, “Oyun ve Espor Pazarlaması” konusunda ders verecek.

İNSAN KAYNAĞI KARŞILANACAK

Uzun yıllardır espor eğitimi alanındaki tecrübelerini müfredata dönüştüren BAU eSports, esporda kariyer yapmak isteyen öğrencilere ve sektör profesyonellerine yönelik açacağı uzmanlık programları ile espor ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını karşılamayı amaçlamaktadır. Espor da hakemlik eğitimi, antrenörlük eğitimi, etkinlik yönetimi eğitimi, pazarlama eğitimi gibi başlıklarda açılacak programlar sonucunda daha sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması da hedeflenmektedir.

Deneyimlerimizi aktaracağız

Espor dersleriyle ilgili konuşan Ozan Aydemir, “Özellikle son 4-5 senedir oyun ve espor sektörü inanılmaz büyük bir ivme ile büyüyor. Bu da aslında gençlerimizin bu alana ilgisini açıkça gösteriyor. Benim de en büyük amacım, bu sektördeki 12 senelik deneyimi olabildiğince şeffaf bir şekilde paylaşmak ve gençlerimizi en iyi şekilde bu sektöre hazırlamak olacak. İşin pazarlamasından, operasyonuna kadar deneyimlerimizi aktaracağız. Tabi burada Bahçeşehir Üniversitesi ve başta Seçkin Hocam olmak üzere BAU eSports’un vizyonunu tebrik ediyorum ve bu fırsatı hem bana hem de öğrencilerine verdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.