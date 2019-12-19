Gündem BAUda Küresel göç tartışıldı
EĞİTİM

BAU’da Küresel göç tartışıldı

Göç hareketlerinin önemi, küresel göç algısının oluşturduğu problemler ve olası çözüm önerileri; Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth’in de katılımı ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yücel - Nikhil Seth - Şirin Karadeniz
Enver Yücel - Nikhil Seth - Şirin Karadeniz

Uzmanları ve akademisyenleri bir araya getiren toplantıda; düzensiz göç, Suriye göçü ve Türkiye’nin göç konusunda karşılaştığı sorunlar tartışıldı. Türkiye’deki göç durumunu değerlendiren BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, “Türkiye’de göç meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün güncel sayılarla yeniden karşılaştık. Türkiye’nin bu konudaki eforlarını önemli buluyorum. Elbette ki ümidim mültecilerin geldikleri bölgelerdeki durumunun iyileşmesi ve mültecilerin evlerine geri dönmesidir” dedi.

KİLİS’İN % 60’I SURİYELİ

  • Göç ve düzensiz göç, konusunda şehir merkezlerinin önemli bir hedef olduğunu kaydeden BAU Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı ise, sınır boylarındaki iller ve ilçelerde önemli sayıda Suriye göçü olduğunu belirtti. Narlı, “Kilis’in yüzde 60’ı Suriyelilerden oluşuyor. Fakat büyük şehirlere odaklanmamız gerekiyor. Göçmenler için yapılacak çalışmalara öncelik verilmeli. İlk olarak onların ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Bu ihtiyaçlar arasında çocukların eğitim ihtiyacı çok önemli. Ayrıca bu çocukların savaş ve göç travmasını düşünürsek, onların sosyal uyumlarını güçlendirecek çalışmalara da ihtiyaç var” dedi.

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