Bay Atlantic Üniversitesi NECHE akreditasyonu aldı

Bay Atlantic Üniversitesi, BAU Global Başkanı Enver Yücel’in liderliğinde, 2014 yılında, Amerika’nın başkenti Washington DC’de kurulmuştu. Beyaz Saray’a kısa bir yürüme mesafesinde öğrencilerine kapılarını açan üniversite, lisans, lisansüstü ve doktora programlarıyla kar amacı gütmeden hizmet vermeye başladı. Kurucu Rektörlüğünü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran’ın yaptığı üniversite, yerli, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 46 ülkeden gelen bine yakın öğrencisiyle kısa sürede adından söz ettirdi. Sağladığı imkanlar ve burs olanaklarıyla Türk öğrencilerinde yoğun ilgisine neden olan Bay Atlantic Üniversitesi, mevcuttaki program bazlı akreditasyonunun yanı sıra yüksek öğretimde daha prestijli ve kalıcı bir akreditasyon almak için 1.5 yıl önce çalışmalarına başladı. Belirli sayıda mezun verilmesi, finansal olarak belirli bir kapasiteye ulaşılması gibi kriterlerin tamamlanmasının ardından üniversite, federal hükümetin yaptığı değişiklikle ABD’de coğrafi konuma bakmaksızın dünyanın en prestijli üniversitelerine akreditasyon veren NECHE’ye (New England Comission of Higher Education) başvuruda bulundu.

KAPSAMLI İNCELEME

125 yıl önce kurulan, 4 bin 500 üniversite bulunan Amerika’daki en iyi 100 üniversitenin 90’ının bulunduğu Boston’da dahil Kuzey Doğu bölgesine hükmeden, MIT, Harvard, Brown gibi dünyanın en önemli eğitim kurumlarını akredite eden NECHE de, Bay Atlantic Üniversitesinin başvurusunu kabul etti. Amerika’nın en prestijli akreditasyon kurumu NECHE tarafından kurulan bağımsız komisyon, misyon, kurumsal planlama-değerlendirme, yönetim organizasyonu, öğretim-öğrenim, öğrenci hizmetleri, ölçme-değerlendirme, finansal kaynaklar, eğitimin etkinliği, dürüstlük-şeffaflık başlıklarında Bay Atlantic Üniversitesini incelemeye aldı. Kasım ayındaki denetleme, günler süren raporlama ve görüşmelerin ardından komisyon, Bay Atlantic Üniversitesinin akreditasyonuna onay verdi.

ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN

Uzun uğraşlar sonucu alınan akreditasyon onayı, Amerika’da bulunan Enver Yücel başta olmak üzere kurum çalışanlarına büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Akredite kararıyla büyük gurur ve mutluluk yaşayan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Bay Atlantic Üniversitemizin NECHE tarafından akredite edilmiş olmasından çok memnunuz. Bu karar, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkeme armağan olsun” dedi.

Büyük gurur duyuyoruz

Akreditasyonla akademik eğitim kalitesi ve diploma denkliği konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı lige çıkmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, “NECHE gibi Amerika’nın en prestijli kurumundan akreditasyon almakla üniversite olarak artık tüm federal eğitim programlarına başvuru yapabileceğiz. Bu akreditasyonla üniversitemizde okumak isteyen öğrencilerimizin vize kabul oranları da artacak. Ülkemizdeki Yüksek Öğretim Kurumunun da Bay Atlantic Üniversitesini tanımasına, diplomamızın denkliğine imkan sağlayacak” dedi.

Sinem Vatanartıran, Enver Yücel.



