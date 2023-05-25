Bay Kemal her gün başka maskeyle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması’nda 7’li Masa’nın koltuk paylaşımını eleştirdi. “14 Mayıs’ta Parlamento’da çoğunluğun 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı’na verilmesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı Parlamento’da bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir? Yani, yasama organı olarak Cumhuriyet İttifakı’nda biz varız. Milletimiz ‘Güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını’ filan ayaklarının altına aldı, ‘Cumhur İttifakı ile yola devam’ dedi.”

BU NASIL HESAP UZMANIYMIŞ?

Milletin 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddettiğini dile getiren Erdoğan, muhalefete şöyle tepki gösterdi: “Hale bak ya, koltuk paylaşımı yapıyorlar. Bu koltuk paylaşımında düşünün toplamı 1 puan eden malum partiler, hesap uzmanı ya Bay bay Kemal, onlar yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bir puanla. Bu ne iştir, bu nasıl hesap uzmanıymış. Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi?”

MİLLET KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Türkiye Yüzyılı’nı vatandaşlarla birlikte kuracaklarını söyleyen Erdoğan, “Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil’de ve Pensilvanya’da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil’den alıyor, Kandil’in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyorlar. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah’tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu, bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’taki “Öndeyiz” açıklamasına değinen Erdoğan, “Seçmenlerini kandırmayı denediler. Gece boyunca hiç ara vermeden bu yalan furyasını inatla sürdürdüler. Şimdi çıkmışlar bir de utanmadan, arlanmadan, ‘Kandırdıysak CHP’lileri kandırdık, bundan size ne’ diyorlar” dedi.

İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ

Kendilerine oy vermese de CHP’lilere böyle davranılmasını, böyle hakaret edilmesini, onların böyle aşağılanmasını kabul etmediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Her seçim öncesinde CHP’li seçmene, istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından ‘tıpış tıpış oy vereceksiniz’ denilerek dayatılmasını içimize sindiremiyoruz. Koltuklarını kaybetmek istemeyen siyasetçilerin, her ne sebeple olursa olsun milletimize yönelik kibirli bir dil kullanması asla hoş görülemez. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset yapılmaz.”

Her gün başka bir maskeyle sahnede

Mamak’ta Hemşehri Buluşması’nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan “Bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin bir ucu tefecilerin bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza 1001 suratla çıkaranların riyakarlıklarına dur diyenlerindir. Velhasıl bizim sözümüz milletimizedir” dedi. Kendilerinin sözlerini millete söylerken seçimdeki rakibi olan Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını soran Erdoğan, şunları kaydetti: “Her gün bir başka maskeyle sahnede arz-ı endam eyleyen bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı 'özerklik' diyerek, 'Selahattin Demirtaş özgür kalacak' diyerek, 'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' diyerek, 'cezaevlerindekileri serbest bırakacağız' diyerek, sözünü Kandil'e söylüyor. CHP Genel Başkanı, uğruna Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü FETÖ'cülere de cezaevlerini boşaltma, kamudan atılanları geri alma, yurt dışındakilere kapıları açma taahhüdü vererek, sözünü söylüyor. Onlar da CHP Genel Başkanı'na verdikleri desteği sürdürüyor.”

Milliyetçiliği millet yutmaz

Kandil'deki terörist elebaşlarının, videolarla CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediğini, CHP Genel Başkanı'nın da aylardır buna ses çıkarmadığını dile getiren Erdoğan, “Bay bay Kemal, senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar, sen kalkıp da 'Sizin desteğinize ihtiyacım yok' diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye? Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni Bay bay Kemal, sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Bunlar böyle, akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Ama diyorum ki bütün bu numaraları, pazar günü sandıkları bunlara inşallah bir siyaset mezarı yapalım. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milletim bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp Ankara'da 'vatan, millet' diyerek kimseyi kandıramazlar.”

Rehavete kapılmak yok!

Salondaki gençlerden bütün arkadaşlarına pazar günü sandığa gitmelerini tavsiye etmelerini ve rehavete kapılmadan çalışmalarını isteyen Erdoğan, “Önümüzde sayılı günler var, 4 gün. 4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Rehavete kapılmak yok, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah’ın izniyle zafere yürüyeceğiz. Unutmayın 28 Mayıs’ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, savsamaktır, boş vermektir, ‘Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız.’ duygusuna kendimizi kaptırmaktır” ifadelerini kullandı.

28 Mayıs’ta iradenize sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT’de propaganda yayınlandı. Konuşmasında 14 Mayıs’ta oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, vatandaşı 28 Mayıs’ta da sandığa gitmeye davet etti. Erdoğan, “Sizleri 28 Mayıs’ta iradenize bir kez daha sahip çıkmaya davet ediyorum. Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde geride kalan Millet İttifakı üyelerinin öfkesini vatandaştan ve depremzedelerden çıkardığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Parti yöneticisinden medya mensubuna kadar muhalefetin tüm aktörlerinin adeta paçalarından akan kibrin gerisindeki nobranlığı milletimizin takdirine bırakıyoruz. Pazar günü sandıkta ilk turda yarım kalan işimizi tamamlarken aynı zamanda işte bu çirkinliklerin hesabını da soracağınızdan şüphe duymuyorum.”

Kafayı mültecilere taktılar

“Kandil’deki terör baronlarının desteklediği bilinen birine benim milletim oy verir mi, bu ülkemiz teslim edilir mi? Rakibini kaset kumpası ile çekilmeye zorlayan birine bu ülke teslim edilir mi?” diye soran Erdoğan, şöyle devam ett: “Sinan Oğan ile birlikte bu süreçte bu zaferi milletçe beraber kutlayacağız. Terörle mücadelede bizimle aşık atmaya hiçbirinin gücü yetmez. Teröristleri ininde yok olmaya iten bizdik. Bunların böyle bir derdi oldu mu olmadı? Şimdi kafayı sığınmacılara taktılar. Biz bir Almanya’yı Avrupa’yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bir program içinde yapıyorsa biz de aynı programla yapıyoruz. Şimdiye kadar 500 bin Suriyeliyi memleketlerine gönderdik. 1 milyon Suriyeliyi Suriye’de iskan edecek konutları yapıyoruz.”







