Bay Kemal hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti’nin kalkmasıyla 5’li Masa’ya dönüşen 6’lı Masa’nın, 6 saatlik son buluşmasının kavgalı perde arkası yavaş yavaş netleşiyor.

Partisinin kıskaca alındığını belirterek masayı yıkan Akşener, gergin dakikalarla ilgili olarak Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuştu. Daha önce Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Kenarından köşesinden üç isim gündeme geldi” deyip bunların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu dile getirmesine karşın Akşener, “O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ya da başkası Cumhurbaşkanlığı adayı ismi konuşulmamıştı” iddiasında bulundu.

ANKET ÖNERİSİNE KIZDI

Akşener, “Baktım ki benim dışımdaki herkesle Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey’in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince ‘Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor’ dedim. ‘Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim’ dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı” dedi.

MASADAN KALKAYIM O HALDE

“Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti” diyen Akşener, “Partisine sormadan böyle bir karar veremeyeceğini” söylediğini belirtti. Akşener, sonrasında yaşananları dile getirirken, 6 saatlik zirve sonrasında yayınlanan ve imza attığı “Anlayış birliği” içeren bildiriye ilişkin de mesajlar verdi. Akşener, şöyle dedi: “Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz, deyince ‘Ben masadan kalkayım o halde’ dedim. ‘Siz bilirsiniz’ dedi. Ali Bey (Babacan) tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı.” Akşener’in bu açıklaması CHP’li gazetecilerin toplantıyla ilgili yazdıklarını yalanlıyor. İyi Partili Turhan Çömez de “Masadan ayrılan biz değiliz, atılan biziz” yorumunu yapmıştı. +

Ersan Şen’le buluşacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Avukat Ersan Şen’in, Genel Başkan Meral Akşener ile görüştüğünü söyledi. Zorlu, Akşener ile Şen’in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu. Zorlu, yaptığı açıklamada, “Bir TV yayını sırasında Sayın Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkan’ımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir” dedi.

Masaya dönerim ama...

Akşener masaya dönmek için tek şartının Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisinden birinin Cumhurbaşkanı adayı seçilmesi olduğunu duyurdu. Haberturk.com yazarı Sevilay Yılman, Habertürk TV canlı yayınında Akşener’le görüşmesinde tuttuğu notları paylaştı.

Yılman’ın aktardığı Akşener’in sözlerinden öne çıkanlar şöyle: “Olayların bu noktaya gelmesini elbette istemezdim, elbette üzgünüm. Ben CHP üyesi iki belediye başkanından -Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş- birini siz seçin, aday gösterelim dedim. Bu iki ismin karşılığı benden de, Kemal Bey’den de, diğer isimlerden de çok yüksek. Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine olur derse hiç gurur yapmadan geri dönerim. Son toplantıdan çıktığım ana geri dönerim.”







