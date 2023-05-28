Bay Kemal’den sandığa gitmeyin çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı FOX TV yayınında seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vermenin ‘günah’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı seçmenini ‘ahlaksız’ olmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a oy verenler yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes” dedi.

MİLLİYETÇİLERE SALDIRDI

İkinci turla birlikte milliyetçiliğe sarılan Kılıçdaroğlu, ülkücülere seslenerek Meclis’e giren HÜDA PAR’lı vekillerin yemin etmeyeceğini savundu. Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu: “Şimdi MHP, yani ülkücü kardeşlerime, yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan ve bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma.”

KONUŞTURANLARI BİLİYORMUŞ

PYD elebaşlarından Salih Müslim’in seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği yönündeki açıklamalarına da Kılıçdaroğlu, “Salih Müslim’i devlette kimin konuşturduğunu da biliyorum. Yeri gelirse onun ismini de açıklarım. Devletin en hassas kurumlarında çalışıp, devleti için değil saray için çalışanlar onları konuşturuyor. Biz bunları biliyoruz. Oradaki unsurları var, onlar konuşturuyorlar. Biz bunu da biliyoruz. Devletin hassas kurumu derken herhalde

Tapu İdaresi değil” dedi.

ERDOĞAN’DAN İNTİKAM ALACAĞIZ

PYD elebaşı Salih Müslim, “2016’dan beri Türk ordusu sahada Afrin’de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz” diyerek Kılıçdaroğlu’na oy verin çağrısında bulunmuştu.

İNSAN OLARAK KABUL ETMİYORUM

Kılıçdaroğlu, Kandil’deki terör örgütü elebaşlarının kendisi lehine propaganda yapmasına ilişkin de kendisini şöyle savundu: “Efendim, işte ‘Kılıçdaroğlu Kandil’le konuşuyor, görüşüyor’ diyor. Bunu söyleyen insanı, insan olarak kabul etmiyorum. Onları kim konuşturuyor? Kandil’dekileri kim konuşturuyor? Kandil’dekilerin konuşması benim lehime mi, onun lehine mi? Akıl var, mantık var. Onun lehine.”







