Bay Kemal'e güvenilmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Adı ‘çarkçıya’ çıkmış birine güvenilmez” dedi.

Sosyal medya hesabından 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak seçmene yönelik paylaşımda bulundan Erdoğan, “28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum” dedi. Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?”

ÖRGÜTLE MÜCADELE ETMESİ BEKLENİR Mİ?

“Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?”

EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ EMANET EDİLMEZ

Soruların ardından ise Erdoğan, şöyle devam etti: “Dün ‘ak’ dediğine bugün ‘kara’ diyen, dün söylediğini bugün inkar eden, adı ‘çarkçıya’ çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.”

REKOR BİR OY ALACAĞIZ

“Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığı’nda da yüzde 49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."

Oğan’la pazarlık olmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur seçim öncesinde kendisine destek açıklaması yapan Sinan Oğan’la pazarlık yapıldığı iddialarını yalanladı. TRT’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu güç birliğini milletimizin ve ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

BUNLAR BİZİM DE KIRMIZI ÇİZGİMİZ

“Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı. Kendilerinin de üzerinde durduğu mülteciler konusu... Güven ortamı içinde oralara dönüşü sağlama gayreti içerisinde olacağız. Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nın değişmezleri, 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz . Afet Bakanlığı kurulması gibi tespiti var. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir.“

REHAVETE KAPILMAYIN

2 tur seçimlerinde, en büyük rakiplerinin Kılıçdaroğlu değil ‘rehavet’ ve ‘zafer şarhoşluğu’ olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Birinci turda atılan fark rehavete götürürse yanlış olur Milletime ‘zafer sarhoşluğuna girmeyin sandıklara hücum edin’ diyorum” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERE BURS MÜJDESİ

Programda depremzede öğrencilere de müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Depremde yakınlarını anne, baba, çocuklar, kardeş kaybeden veya evi iş yeri hasarlı depremzede çocukların tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek.”

O teröristi bulun

ABD’de Türkevi’ne yönelik saldırıyı sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetimine çağrı yaptı: O teröristi süratle bulun. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması’nda katılımcılara seslendi. New York’ta Türkevi’ne düzenlenen saldırıya değinen Erdoğan, Avrupa’da PKK eylemlerine gönderme yaptı. “Avrupa’da PKK baktı ki iş kötüye gidiyor, seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi Amerika’da BM’nin karşısındaki Türk Evi’ne saldırdılar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Türk Evi’nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Şimdi biz de buradan Amerika’nın yetkililerine şunu demeyecek miyiz; hadi bakalım hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer durum Türkiye’de olsa buna nasıl bakacaksınız? Türk Evi’nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor.”







