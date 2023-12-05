Baykar TB2'yle ilk 100'e uçtu

Savunma sanayiinde Türkiye'nin yükselen şirketlerinden Baykar Teknoloji, uzun yıllardır verdiği emeğin meyvesini SİHA'larıyla almaya başladı. Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği ve Ukrayna savaşı ile adını dünyaya duyurduğu TB2 SİHA, şirketi 'küresel savunma ligine' taşıdı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.

TAŞLARI YERİNDEN OYNATIYOR

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten şirketin, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren attığı adımlarla bugün sınıfında dünyanın en iyi insansız sistemlerine imza attığını söyledi. Bayraktar, “Baykar olarak yıllar içinde ihracat sürecinde önemli seviyede artış sağladık. 2020'de sadece 2 ülkeye ihracat yaptık. 2021'de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 7'ye, 2022 yılında ise 19 ülkeye çıktı. Ayrıca 2022'de 25 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Bayraktar AKINCI TİHA sisteminin ihracatı ise 2023 yılından itibaren başladı. Muharebe sahasında oyun değiştiren insansız sistemlerimiz dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesinde de taşları yerinden oynatıyor” dedi.

Türk şirketleri satışlarını artırdı

SIPRI’nın verilerine göre; dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesine 4 Türk firması girdi. Listede ASELSAN 60, Baykar 76, Türk Havacılık Uzay Sanayii 82 ve Roketsan 100. sırada yer aldı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2021'e göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı.







