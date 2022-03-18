Gündem Baykardan Çanakkale Zaferi paylaşımı
ÇANAKKALE

Baykar'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Tarihimize altın harflerle yazdığımız Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı bir kez daha saygıyla anılıyor. Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin mimarı olan BAYKAR, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.


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Baykardan Çanakkale Zaferi paylaşımı
​Baykar'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı

Baykar Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı. Paylaşımda, Çanakkale'deki Dur Yolcu şiirinin Bayraktar TB2 ile çekilmiş görüntüsü yer aldı.

Paylaşımda, "Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var dizesindeki ruhla canlarını hiçe sayarak 'Çanakkale Geçilmez' diyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz... Ruhları şad olsun... '' ifadeleri kullanıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri: 18 mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
FOTOĞRAF 27
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Bugün, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \"Çanakkale Geçilmez Destanı\"nın yıldönümü.
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Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.
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Çanakkale Cephesine 490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.<br><br>
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Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.<br><br>
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İşte arşivde yer alan fotoğraflarla Çanakkale Destanı...
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Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başladı, 9 Ocak 1916 tarihinde sona erdi.
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Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştı.
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İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçladı. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.
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18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapıldı Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar oldu.
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Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratıldı ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam ettiler. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildi.
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Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmekte. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edildi. Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçti.<br>
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
Bu bir rekordur

'Bu bir rekordur'

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Tüm dünyayı sardı

Tüm dünyayı sardı

Salgın tetiklemişti, Rusya Ukrayna savaşıyla artışa geçti.
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi: Bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Türk ​savunma sanayiden Afrika'ya rekor ihracat.

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Tüm dünyayı sardı: Salgının tetiklediği gıda milliyetçiliği Rusya Ukrayna Savaşıyla artışa geçti
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