Baykar'dan deprem bölgesine 105,7 milyon liralık destek

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'yi mateme boğan depremin acısını hafifletme çabalarına şirketin desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Baykar olarak 2 günde toplam 105,7 milyon liralık yardım malzemesi taşıyan tırları deprem bölgesine gönderdik. Her zaman milletimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugün Baykar tarafından, bin jeneratör, 700 bin konserve, 118 bin 666 her yaş grubuna yönelik kıyafet yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter'dan "Depremin 2. gününde de tedarik ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini deprem bölgelerine göndermeye devam ediyoruz. Kavlî ve fiilî dualarımızla milletimizin yanındayız." paylaşımında bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

Akıncı ve BayraktarTB2 arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek "Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor." paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL’lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." paylaşımında bulundu.







