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Gündem

BAYKAR'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet

BAYKAR Teknoloji Lideri Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin YKS ve LGS çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu. Bayraktar, 'Gençlere Tablet' kampanyasına destek çağrısı yaptı.

09:48 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar

Kahramanmaraş merkezli 11 ili üst üste vuran depremlerin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlk günden beri bölgeye yardım götüren, konteyner kent ve kalıcı konutlar için çalışmalar yürüten BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar depremzede çocuklar için bir kez daha harekete geçti. Şirket, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremden etkilenen öğrencilerin YKS ve LGS çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu.

'Milletimizi ve kurumlarımızı bağış kampanyasına davet ediyoruz'

Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Depremden etkilenen öğrencilerimizin YKS ve LGS çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla BAYKAR olarak 10 bin adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Tüm Milletimizi ve kurumlarımızı #GençlereTablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz."



#Selçuk bayraktar
#milli eğitim bakanlığı
#deprem
#tablet
#çocuk
#öğrenci
1 saat önce
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BAYKAR'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet
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