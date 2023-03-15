BAYKAR'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet

Kahramanmaraş merkezli 11 ili üst üste vuran depremlerin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. İlk günden beri bölgeye yardım götüren, konteyner kent ve kalıcı konutlar için çalışmalar yürüten BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı, Can Sağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar depremzede çocuklar için bir kez daha harekete geçti. Şirket, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.