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Baykar'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet

Baykar, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için 10 bin tablet bağışladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm kurumları bağış kampanyasına destek vermeye davet etti.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Baykar'dan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim için destek.

Baykar'dan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim için destek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok yardım çalışması yürüten Baykar, afetzede öğrencilerin eğitiminin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, sınavlara hazırlanan depremzede öğrencilere 10 bin tablet bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacak.

Selçuk Bayraktar, deprem felaketinin ardından devletin ve tüm sivil toplum örgütlerinin bölgede yaşayanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini belirtti. Bayraktar, "YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyor, tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

THY 5 BİN ADET BAĞIŞLADI

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları da (THY), bağış kampanyasına destek verdi. THY yönetimi, depremden etkilenen öğrencilere eğitim amaçlı kullanılmak üzere 5 bin tablet bağışlama kararı aldı. THY tarafından yapılan duyuruda, "Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 bin adet tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı #GençlereTablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz" denildi.



#Deprem
#BAYKAR
#Selçuk Bayraktar
#eğitim
44 dakika önce
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Baykar'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet
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