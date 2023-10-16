Bayrağı Aliyev dikti

Aliyev, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül’de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti. Önce Serseng Baraj Gölü’nü ve Ağdere şehrini ziyaret eden Aliyev, buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve konuşma yaptı. Aliyev, 26 Şubat 1992’de Ermeni güçlerince 613 sivilin katledildiği Hocalı şehrini sonrasında ise Askeran kasabasını ziyaret etti. Aliyev her iki bölgede de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 1. Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycanlıların yaşadığı Şuşa’ya bağlı Malıbeyli köyü ile Hankendi’ye bağlı Kerkicahan kasabasını da ziyaret etti.