​Bayraktar işaretledi Akıncı vurdu

Milli TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Baykar açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz’da gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

TAM İSABET

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCI’nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHA’nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu. LGK, AKINCI tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracından atılarak görevini başarıyla tamamladı. AKINCI, test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden GÖZDE Güdüm Kiti’ni de taşıdı.

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