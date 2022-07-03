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YEREL GÜNDEM

Bayraktar işaretledi Akıncı vurdu

İHA’larla savunma sanayinde çığır açan Türkiye, bir ilki daha başardı. Yerli imkanlarla üretilen Lazer Güdüm Kiti (LGK-82) ilk kez İHA’larda kullanıldı. Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedefi AKINCI TİHA tam isabetle vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bayraktar işaretledi Akıncı vurdu
Arşiv.

Milli TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Bayraktar AKINCI, yerli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Baykar açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmatların entegrasyon süreci devam ediyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) ile 1 Temmuz’da gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

TAM İSABET

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan havalanan ve test boyunca ortalama 30 bin feet irtifada bulut üstünde uçan AKINCI’nın ateşlediği milli mühimmat LGK-82, bulut altında uçan Bayraktar TB2 SİHA’nın lazerle işaretlediği hedefi tam isabetle vurdu. LGK, AKINCI tarafından gerçekleştirilen testte ilk defa bir insansız hava aracından atılarak görevini başarıyla tamamladı. AKINCI, test uçuşunda kanat altında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve entegrasyon çalışmaları devam eden GÖZDE Güdüm Kiti’ni de taşıdı.

Selçuk Bayraktar Akıncı B'yi paylaştı: Atış testleri başarıyla tamamlandı
OYNAT 01:48
Selçuk Bayraktar Akıncı B'yi paylaştı: Atış testleri başarıyla tamamlandı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Akıncı B'nin görüntülerine yer verirken, 'Bayraktar Akıncı B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı.' ifadelerini kullandı.
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