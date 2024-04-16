Bayraktar’lardan suç duyurusu

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na yapılan suç duyurusunda, Baykar ve Bayraktar ailesinin hedef alındığı belirtildi. Savcılığın “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı” gerekçesiyle soruşturma başlattığı Yavuz, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak. “Alevilerin neden PKK’sı olmalıydı” başlıklı bir yazı da kaleme alan Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.