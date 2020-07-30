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İSTANBUL

Bayram mesajları 2020: En güzel, anlamlı, resimli, güncel Kurban Bayramı mesajları

En güzel bayram mesajları 2020

En güzel Kurban Bayramı mesajları burada. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel, farklı, resimli bayram mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel bayram mesajları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı mesajları
Kurban Bayramı mesajları

Bayram mesajları haberimizde. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek bayram günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor.

İşte sizler için derlediğimiz anlamlı, resimli, kısa, farklı, özlü ve güzel Kurban Bayramı mesajları.

Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
HAYAT
Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel ve anlamlı cuma mesajları

Bayramı mesajları 2020

O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. (Kevser Suresi 108/2) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

"Onların (o hayvanların) ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır..." (Hacc, 22/37) Bayramımız mübarek olsun.

Resimli bayram mesajları

Kurbanın dini dayanağı nedir?
HAYAT
Kurbanın dini dayanağı nedir?

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.

Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. ( Buhari, İdeyn, 3) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Resimli bayram mesajları

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Resimli bayram mesajları

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
HAYAT
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Resimli Kurban Bayramı mesajları

Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
HAYAT
Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları

Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
HAYAT
Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız.

Resimli bayram mesajları

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
HAYAT
Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
OYNAT 00:00
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
OYNAT 03:20
İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.
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