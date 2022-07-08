Bayram öncesi Kapalıçarşı’da turist yoğunluğu.

İstanbul’da Arefe Günü’nde turistler Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlara akın etti. Yerli turistin bayram tatilini fırsat bilip il dışına çıkmasıyla Kapalıçarşı’da turistlerin yoğunluk gösterdiği görüldü. Esnaf, şu dönemde daha çok ABD, Rusya, Almanya ve İran gibi ülkelerden turistin geldiğini söyledi.

YABANCI TURİSTLERE KALDI

Kurban Bayramı’na 1 gün kala İstanbul’da turist yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul’da gezilecek yerlere ilgi gösteren turistler, Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda alışveriş yapıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere şu dönemde daha çok ABD, Rusya, Romanya, Almanya, İran ve Irak’tan turistlerin geldiği görülüyor. 9 günlük idari izni fırsat bilen yerli turist ise il dışına çıktı. Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerler yabancı turistlere kaldı. Kapalıçarşı’da bayram öncesi Arefe Günü’nde yerli turist yoğunluğunun olmadığı görüldü. Tarihi çarşıda daha çok yabancı turistlerin gezip alışveriş yaptığı dikkat çekti.

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EN YOĞUN SEVİYESİNE ÇIKACAK

Esnaf, sonbaharda turist yoğunluğunun en yoğun seviyesine çıkacağını düşünüyor

Çarşı esnafı ise geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla turistin geldiğini söyledi. Esnaf, son zamanlarda Latin Amerikalı turistlerin Türkiye’ye geldiğini belirtti. Esnaf, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinden gelecek olan turistlerin Eylül ve Ekim aylarında en yoğun seviyesine çıkacağını düşünüyor.

"LATİN AMERİKALI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRÜYORUZ"

Kapalıçarşı esnafı Mehmet Yardım, bu yıl turist yoğunluğunun geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla olduğunu söyleyerek, “Son zamanlarda daha çok Latin Amerikalı turistlerden ilgi görüyoruz. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz mevcut. Turist yoğunluğunu Eylül ve Ekim aylarında daha çok bekliyoruz. Daha çok Türk sanatsal ürünlerini satıyoruz. El dokumacılığı üzerine ürünlerimiz var” dedi.

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FOTOĞRAF 21 Resmi tatil günlerini yaz tatili ya da memleket ziyareti ile değerlendirmek isteyenler “bayramda hava durumu nasıl olacak” sorusuna yanıt aramaya başladı. KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?<br><br>Binlerce kişinin tatil planı yaptığı Kurban Bayramı öncesinde yayımlanan Meteoroloji 5 günlük hava tahminine göre Karadeniz ve Marmara bölgesinde sağanak yağmur bekleniyor. Ege bölgesinde ise fırtına beklentisi bulunuyor.<br><br> İşte Kurban Bayramı'nda gün gün hava durumu tahminleri şöyle: Arife günü (8 Temmuz 2022 Cuma): <br><br>Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi): <br><br>Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): <br><br>Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): <br><br>Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.<br><br> 4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): <br><br>Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.<br><br> Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.<br><br> KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE ÜÇ BÜYÜK İLİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU<br><br>ANKARA: <br><br>Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.<br><br> İSTANBUL: <br><br>Bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, bayramın dördüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.<br><br> İZMİR:<br><br>İl merkezinde bir hafta süresince Yağış beklenmiyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, İzmir’in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.<br><br> BAYRAM TATİLİNDE EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br><br>Bayram tatilini Ege'de geçirecekler için de fırtına uyarısı geldi.<br><br>Ege'de bayram boyunca fırtınanın etkilil olacağını söyleyeb Çalışkan, \"Ege'de rüzgarlar durulmuyor. Cuma ve cumartesi hızında biraz azalma olsa bile yine sert ama pazardan itibaren, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ayvalık, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum hattında fırtınaya yakın esecek rüzgarlar o yüzden denize açılmak bazı koylarda denize girmek sörf yapmak oldukça tehlikeli. Bayram sonuna kadar çok şiddetli rüzgarlar olacak o bölgelerde\" dedi. BAYRAM TATİLİNDE AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Akdeniz bölgesine tatile gidecekleri ise bunaltıcı bir hava bekliyor.<br><br>Dilek Çalışkan Akdeniz Bölgesi için \"Akdeniz'de ise nem orta seviyedeydi, pazardan itibaren nem oranı artıyor o yüzden daha da bunaltıcı bir hava olacak.Antalya'da,İskenderun'da, Mersin'de daha sıcak bir hava olacak\" değerlendirmesinde bulundu. BAYRAM TATİLİNDE DOĞU VE GÜNDEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Sıcak hava dalgası Doğu bölgeleri de etkisi altına alacağını söyleyen Çalışkan, \"Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ise aşırı sıcak olacak çünkü sıcak hava dalgası geliyor. Zaten 40 derece olan haca sıcaklığı 45 dereceleri bulacak o bölgelerde. O yüzden sıcak çarpması tehlikesi var. Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle de tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar bu soruya yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Beş günlük hava durumunu haritalı olarak yayımladı. Rapora göre, sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor. İşte Kurban Bayramı'nda il il ve gün gün hava durumu... BiP'te paylaş

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