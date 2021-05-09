​Bayram öncesinde esnafın yüzü gülecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, ilçe esnafının yüzünü güldürecek nakdi desteklemede bulunmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren esnaflara yönelik 1000’en TL’lik nakdi destekleme yapılması kararlaştırıldı. Nakdi desteklemeden faydalanmak isteyen esnaflar için www.esnafiminyanindayim.com isimli internet sitesi oluşturuldu. Nakdi desteklemeden faydalanmak isteyen esnaflar başvurularını buradan yapabilecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar sürecek olan başvuruların ardından, yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek esnaflara nakdi destekleme yapılacak. 1000’er TL’lik nakdi destekleme Ramazan Bayramı öncesinde esnafların banka hesaplarına yatırılmış olacak.
OMUZ OMUZA HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ
- Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süresince ekonomik anlamda zorluk yaşayan esnafa, Ramazan Bayramı öncesinde 1000’er TL’lik nakdi destekte bulunacaklarını belirterek, “Zorlu geçen bu süreçte esnaf kardeşlerimizin sırtındaki yükü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı öncesinde esnafımızın yüzü gülmüş olacak. Gücümüz nispetinde esnafımızın yanında olmaya süreç sonuna kadar devam edeceğiz. Bu süreci el ele omuz omuza hep birlikte aşacağız” diye konuştu.