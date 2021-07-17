Bayram süresince nüfusunun 5 katı turist ağırlayacak

Marmaris Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezi ve Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt gibi turistik mahallelerde 14 bin araç olduğu bildirildi.

Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş noktasındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan dün gece ve bugün yaklaşık 25 bin araç geçiş yaptı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezi ve Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt gibi turistik mahallelerde 14 bin araç olduğu bildirildi. Çadır kamplar dolarken, ağaç altlarına çadır kuranlar oldu.

BAYRAM ÇOK YOĞUN GEÇECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğu, "3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan nitelikli otellerimizin hepsi dolu. Doluluk deniz kıyısı otellerde yüzde 100. Niteliksiz dediğimiz apart otel gibi konaklama tesislerin çoğunluğu açmadı. Kurban Bayramı öncesi ciddi rezervasyon vardı. Şu an iç pazarda talep çok fazla. Bayram 3-4 gün önce başlamış oldu. Kurban Bayramı döneminde 500 bin üzerinde bir tatilci bekliyoruz. İlçenin kış nüfusunun 5 katı kadar bir nüfus olacaktır. 70 bin yatak kapasitemiz var ama tatilciler 2-3 günlük konaklama yapıyor. Bu nedenle yatak sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bizler hazırlığımız yaptık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Oteller bayram öncesinde tamamen doldu: 6 bin nüfuslu ilçeye 200 bin turist bekleniyor

"9 GÜNLÜK SÜREÇTE MARMARİSİMİZİ YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise, "1 Temmuz normalleşme süresi sonrası iç pazarımızda yoğunluk vardı. Pandemi ve dış pazarda yaşanan sıkıntılar vardı. Bunlar yavaş yavaş atlatacağız. Özellikle 3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan oteller dolu. Ağustos sonuna kadar nitelikli tabir ettiğimiz yıldızlı oteller dolu olacaktır. Kurban Bayramı için ön rezervasyonlar çoktu. 9 günlük süreçte Marmaris'imizi yoğun günler bekliyor" diye konuştu.

"YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ"

Marmaris Yat Limanı'nda restoran işletmecisi Hasan Binay, "Yoğun bir artış var her şey yolunda. Marmaris şu an inanılmaz yoğun. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Koronavirüs tedbirlerine uyduğumuz sürece güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kafeterya ve restoran işletmecisi İbrahim İslik de, "Marmaris bayram süreci öncesinden yoğun bir kalabalık oluştu. Umutlarımız yeşerdi ve bayram süresince misafirlerimizle ilgileneceğiz" şeklinde konuştu.

BAYRAM SÜRESİNCE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ KALDIRILDI

Marmaris Belediyesi 9 günlük bayram süresince tüm izinleri kaldırdı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre şimdiden bir yoğunluk oluştu. Bayram süresince yoğun bir tatilci bekliyoruz. 240 temizlik işçimiz, 56 çöp aracı ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 24 saat esasına göre çalışacak. Çöp alma sefer sayılarımızı artırdık. Tatilcilerimizin ve Marmarislilerin sorunlarına anında çözüm bulmak için tüm mesai arkadaşlarımız görevde olacaktır. Hepimiz teyakkuz halindeyiz" dedi.

