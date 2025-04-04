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Bayram tatili bilançosu 5 günde 47 can kaybı

Bayram tatili bilançosu 5 günde 47 can kaybı

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda bin 743 kişinin yaralandığını belirtti.
Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda bin 743 kişinin yaralandığını belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 743 kişi ise yaralandı. Öte yandan otoyollarda 535 bin 44 araç denetlendi, 57 bin 40’ına cezai işlem uygulandı.

Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişinin hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatiline dair trafik bilançosunu paylaştı. Bayram tatilinin 5’inci gününde (çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 959 kişinin yaralandığını ifade etti. Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 5 günde 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını belirtti.


535 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya, ayrıca 9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma ekiplerince trafik denetimlerinin sürdürüldüğünü ifade etti. Yerlikaya, önceki gün 535 bin 44 aracın denetlendiğini, 20 bin 782 araca hız ve radar, 36 bin 258 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.


#Ramazan Bayramı
#tatil
#kaza

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