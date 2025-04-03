Kaza sonrası yolda güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı

Bursa Yıldırım'da 3 aracın karıştığı kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.'ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Kazada polis memuru yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan F.D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.